Don Massimo nasconde qualcosa. O almeno di questo sono convinti i Carabinieri, che indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete, che sembrano coinvolgere una donna proveniente dal suo passato. Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà di Don Massimo, mentre per via di un gigantesco equivoco si trova costretto a organizzare il proprio matrimonio con Elisa! E la confusione non è da meno nella vita di Anna: il ritorno di Sergio ha scompigliato nuovamente le carte, e ora più che mai la donna si ritrova divisa tra un futuro con lui e Ines e un futuro lontano da tutti, insieme a Valente. E Marco? Il PM sembra finalmente felice, insieme a Valentina. Ma lo è veramente? E Don Massimo è davvero chi dice di essere?