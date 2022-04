Dopo l’addio di Terence Hill avvenuto la settimana scorsa ( ecco come è uscito di scena ), farà il suo debutto giovedì 28 aprile nella serie tv, che interpreterà il ruolo diin questa tredicesima stagione.

Ecco come viene descritto il personaggio:

Don Massimo (Raoul Bova) è un prete diverso, dalla vocazione travagliata, che arriverà a Spoleto al suo primo incarico in una parrocchia. Più propenso a riflettere in solitudine che a stare dentro le quattro mura della canonica, porta con sé un passato misterioso. Prima di vestire i panni di sacerdote era infatti un uomo come tanti altri, con un lavoro e dei progetti per il futuro: ma l’incontro con la morte e soprattutto con Don Matteo gli hanno cambiato la vita, portandolo sulla via della fede.