La stagione 4 di Doom Patrol sarà suddivisa in due parti e il teaser trailer dei nuovi episodi svela che la data di uscita della prima è stata fissata per l’8 dicembre su HBO Max.

La serie arriverà con due episodi ogni settimana sugli schermi americani fino al 5 gennaio e, dopo una pausa, nel 2023 saranno distribuite le ultime sei puntate.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno Madeline Zima nella parte di Casey Brinke, supereroina conosciuta con il nome di Space Case. Il personaggio tra le pagine è al centro degli eventi di Young Animal, che ha preso il via nei fumetti nel 2016. Casey, nella versione originale, viene portata in vita per sbaglio da Danny the Street.

Lo showrunner Jeremy Carver ha dichiarato a EW:

Casey è così amata dai nostri autori e dal nostro staff, e dai fan di Doom Patrol in generale. Abbiamo finalmente trovato un modo per introdurla nella storia in un modo che sembri naturale, anche se qualcuno che non ha mai visto Doom Patrol potrebbe considerarlo un po’ folle. Per noi è perfettamente adatto! E non è solo un cameo.

