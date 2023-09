Il 12 ottobre, sugli schermi americani di Max, arriveranno gli ultimi episodi di Doom Patrol, di cui sono stati condivisi il trailer e un nuovo poster.

Nell’ultimo capitolo della storia, i Doom Patrol incontrano vecchi amici e nemici mentre compiono una corsa contro il tempo per sconfiggere Immortus e riavere la propria longevità.

Tra lottare per salvare il mondo e mentre sono impegnati a scontrarsi tra di loro, i Doom Patrol sono obbligati ad affrontare le loro paure più profonde e decidere se sono pronti a lasciar andare il passato per prendere il controllo del proprio futuro.

Il cast comprende Brendan Fraser, Matt Bomer, Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade, Michelle Gomez, Skye Roberts, Riley Shanahan e Matthew Zuk.

Jeremy Carver è showrunner della serie prodotta da Berlanti Productions in collaborazione con Warner Bros Television.

Che ne pensate del trailer degli ultimi episodi di Doom Patrol? State attendendo il ritorno della serie?

Fonte: ComicBook