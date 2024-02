Jon Cryer ha frenato l’entusiasmo dei fan di Due uomini e mezzo che potrebbero sperare in un ritorno sugli schermi della serie di cui è stato co-protagonista accanto a Charlie Sheen.

La sitcom è andata in onda dal 2003 al 2015 sugli schermi di CBS e l’attore, attualmente protagonista di Extended Family, ha affrontato la questione rispondendo a una domanda posta dalle conduttrici di The View.

Chuck Lorre, infatti, sta di nuovo collaborando con Sheen, tuttavia Jon non pensa sia possibile un ritorno nel mondo di Due uomini e mezzo.

Cryer ha ricordato che il collega ha “sabotato” l’amato show, sottolineando che attualmente non è una sua priorità collaborare nuovamente con Charlie.

L’attore ha spiegato:

Non so come accade. Il fatto è che Charlie ora sta molto meglio, ed è meraviglioso. Non ci stiamo parlando da qualche anno, ma sta molto meglio e, ovviamente, ne sono felice.

Jon ha aggiunto:

Chuck Lorre, che ha prodotto Due Uomini e mezzo… Una delle cose più difficili per lui quando Due uomini e mezzo è andato a pezzi nel modo in cui è accaduto è che pensava realmente di essere amico di Charlie. E il fatto che avesse perso quel legame è stato davvero duro per lui. Il fatto che si siano riappacificati è davvero adorabile.

La sua prospettiva su quanto accaduto è però diversa:

Per me la cosa è che, quando Due uomini e mezzo stava andando in onda, Charlie era l’attore più pagato in televisione, forse di sempre. E non c’era nessuno che stava superando la cifra enorme che stava ottenendo. E nonostante tutto l’ha rovinata. Quindi bisogna pensare che gli voglio bene, gli auguro il meglio e che viva in salute il resto della sua vita, ma non so se voglio lavorare con lui per un po’ di tempo.

Jon Cryer ha però ammesso che se ci fosse la possibilità di avere un salario equo potrebbe valutare l’opzione.

Che ne pensate? Sperate che Due uomini e mezzo ritorni sugli schermi in qualche modo, nonostante le dichiarazioni di Jon Cryer su Charlie Sheen?

