Elizabeth Chambers riflette sul suo divorzio da Armie Hammer e sullo scandalo che ha coinvolto l’attore alcuni anni fa nel trailer di Grand Cayman: Secrets in Paradise.

La docusoap targata Freeform segue un gruppo di persone super ricche alle Isole Cayman mentre analizzano i momenti più turbolenti delle loro relazioni, delle loro amicizie e delle loro carriere.

Chambers ha parlato di come l’isola caraibica sia stata una fuga per lei dopo il divorzio da Hammer: “È stata un santuario, mi sono trasferita qui con mio marito e i miei figli tre anni fa ma le cose sono cambiate da allora. Anche in paradiso, è difficile sapere di chi ti puoi fidare“.

Nel trailer Chambers ha inoltre ammesso che “il trauma che ho vissuto negli ultimi due anni è alle mie spalle. Ho dovuto affrontare un divorzio pubblico, immerso nello scandalo“.

Grand Cayman: Secrets in Paradise sarà disponibile il 9 aprile su Freeform e il giorno dopo su Hulu.

