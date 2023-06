Emily in Paris

In occasione del Tudum, è stato diffuso un video con un messaggio di Lily Collins, che interpreta la protagonista della serie.

L’attrice ha parlato ai fan svelando che nella quarta stagione della fortunata serie Emily farà un viaggio nientemeno che in Italia: una vera e propria vacanza romana.

“La scorsa stagione era terminata con una nota drammatica [con Camille che lasciava Gabriel all’altare]” spiega Collins. “Ma non finisce qui! Sono successe tante cose, e abbiamo bisogno di risposte! Emily e Gabriel torneranno insieme? Vorrei potervi dire di più, ma dovrete scoprirlo da soli. Posso solo dirvi che ci saranno più divertimento, più moda e ovviamente più drammi. Emily dovrà decidere se ciò che ha sempre voluto è anche ciò di cui ha davvero bisogno. E mentre il suo cuore rimane legato a Parigi, la sua vita prenderà una svolta inaspettata nei nuovi episodi. Non stupitevi, insomma, se la vedrete impegnata in una vacanza romana!”

La quarta stagione di Emily in Paris uscirà probabilmente l’anno prossimo, anche se lo sciopero degli sceneggiatori sta tardando l’inizio delle riprese, in precedenza fissato per la fine dell’estate.

Emily in Paris

