Con un nuovo teaser trailer, Netflix ha annunciato la data d’uscita di ENTERGALACTIC, la nuova serie animata di Kid Cudi.

La serie, che vanta un cast vocale eccezionale, debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 30 settembre.

Nel cast oltre Kid Cudi, troveremo Jessica Williams (Love Life), Timothée Chalamet (Dune), Ty Dolla $ign, Laura Harrier (Hollywood), Vanessa Hudgens (Tick, Tick…Boom!), Christopher Abbott (Kraven the Hunter), 070 Shake, Teyana Taylor (Coming 2 America), Jaden Smith (After Earth), Keith David (From Scratch), Arturo Castro (Yes Day) e Macaulay Culkin (American Horror Story).

La serie utilizzerà le musiche dello stesso Cudi e seguirà le vicende di un giovane artista di nome Jabari, doppiato da Cudi stesso, mentre cerca di bilanciare amore e successo. Trovare il successo porta Jabari un passo più vicino all’amore, quando con il trasferimento nell’appartamento dei suoi sogni si presenta alla sua nuova vicina, la fotografa Meadow, doppiata da Jessica Williams. Un’esplosione di arte, musica e moda, ENTERGALACTIC si svolgerà nell’unica città in grado di gestirle tutte e tre: ovvero New York.

