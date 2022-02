Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha pubblicato il trailer per il finale delladi, in arrivo la prossima domenica. Se non avete ancora visto l’episodio andato in onda questa settimana, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Lo spettacolo di Lexi (Maude Apatow) ha messo la vita dei protagonisti sotto gli occhi di tutti, e se qualcuno ha reagito con un sorriso, altri non l’hanno presa molto bene. Come potete vedere dal trailer qua sopra, nell’ottavo e ultimo episodio della stagione 2 di Euphoria Maddy (Alexa Demie) e Cassie (Sydney Sweeney) avranno finalmente il confronto tanto atteso, mentre Nate (Jacob Elordi) dovrà ancora una volta smaltire la rabbia. Nel mentre, Fezco dovrà affrontare le conseguenze di quanto fatto nei precedenti episodi. In tutto questo Rue (Zendaya) si chiarirà con Jules (Hunter Schafer)? O il loro confronto dovrà attendere la già confermata stagione 3?

Il trailer si conclude con la stessa Maddy che dichiara che è solo l’inizio, lasciando presagire ulteriori liti e burrasche nelle vite del gruppo.

Tutti gli episodi di Euphoria sono disponibili su Sky e Now TV.

Cosa ne pensate del trailer per il finale della stagione 2 di Euphoria? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative alla serie nella nostra scheda

Fonte: Screen Rant