Paramount+ ha condiviso online il trailer della stagione 4 della serie Evil, in arrivo il 23 maggio sugli schermi americani.

L’ultimo capitolo della storia sarà composto da 14 episodi in cui Kirsten (Hatja Herbers), David (Mike Colter) e Ben (Aasif Mandvi) continueranno ad affrontare casi di vario tipo, tra maiali posseduti, oppressione e infestazioni demoniache, presenze evocate da presunte streghe e oggetti apparentemente dotati di poteri malvagi.

Leland cercherà di convincere Kristen a crescere un piccolo anticristo che è stato concepito con i suoi ovuli. David viene reclutato dai servizi segreti del Vaticano per identificare fonti del male. Ben viene colpito da un raggio ionico che gli causa visioni di un genio fino a quando trova un modo per liberarsene. Tutti i tre si rendono poi conto di avere solo alcune settimane per compiere le loro indagini, visto che il loro team sta per essere smantellato a causa della mancanza di fondi, situazione che porta a un confronto finale con Leland.

Nel cast ci saranno anche Michael Emerson, Kurt Fuller, Andrea Martin, Christine Lahti, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco e Dalya Knapp.

Evil è prodotta da CBS Studios in collaborazione con King Size Productions. Robert King, Michelle King, Liz Glotzer, Rockne S. O’Bannon e Sam Hoffmann saranno i produttori esecutivi del progetto.

Che ne pensate del trailer della stagione 4 di Evil, l’ultima della serie?

