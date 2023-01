Hulu ha condiviso una nuova clip e il poster della sua nuova serie Extraordinary.

Nel filmato, tratto dalla seconda puntata, Carrie (Sofia Oxenham) e Kash (Bilal Hasna) cercano di aiutare Jen (Máiréad Tyers) a scoprire il suo potere, ma la situazione non va come sperato e la giovane si ritrova inoltre in una situazione imbarazzante con Luke (Ned Porteous).

Gli otto episodi della prima stagione debutteranno in streaming il 25 gennaio. Emma Moran è creatrice e sceneggiatrice della serie, mentre alla regia ci sono Toby McDonald, Jennifer Sheridan e Nadira Amrani.

La storia si svolge in un mondo in cui tutti sviluppano dei poteri nel giorno del loro diciottesimo compleanno. Jen sta però per festeggiare i 25 anni e non ha ancora ricevuto i propri, provando un po’ di ansia ed essendo disposta ad accettare qualsiasi cosa. Jen si sente incapace di andare avanti, bloccata in un lavoro poco soddisfacente in un negozio di oggetti per i party, mentre nella vita privata ha una relazione poco stabile con Luke, che possiede il potere di volare.

Jen ha come migliore amica Carrie e le due sono inseparabili fin dai tempi della scuola e convivono in un appartamento nell’area Est di Londra, dove alloggia anche Kash, il fidanzato di Carrie. La giovane ha il potere di entrare in contatto con i defunti, mentre il suo fidanzato riesce a far tornare indietro il tempo. Nella casa vive anche il gatto Jizzlord e persino l’animale ha dei poteri.

Jen è alle prese con un mondo grande, che la confonde e che rischia di farla passare dalla speranza alla disperazione. Mentre la giovane va alla ricerca del suo superpotere potrebbe però scoprire che essere “normale” regala della gioia.

Nel cast ci sono Mairead Tyers nel ruolo di Jen, Sofia Oxenham che sarà Carrie, Bilal Hasna nei panni di Kash e Luke Rollason che sarà Jizzlord. Tra gli interpreti spazio anche a Siobhan McSweeney nei panni della madre di Jen, Mary, Robbie Gee che sarà il patrigno di Jen, Ian, Safia Oakley-Green nella parte di Andy, la sorellastra di Hen, e Ned Porteus nei panni di Luke.

Che ne pensate della clip e del poster di Extraordinary? Lasciate un commento!

Fonte: Hulu