Fate: The Winx Saga il riassunto della stagione 1

In attesa dell’uscita della stagione 2, prevista per domani, Netflix ha pubblicato un riassunto speciale fatto dal cast di Fate: The Winx Saga.

In poco meno di quattro minuti, il cast riassume la prima stagione della serie, per coloro che non hanno fatto in tempo a riguardarla o per chi vuole rinfrescarsi la memoria.

La seconda stagione della serie originale Netflix sarà composta da otto episodi della durata di un’ora ciascuno e sarà prodotta da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow.

Nel cast torneranno Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra ed Elisha Applebaum nel ruolo di Musa. Tra i nuovi arrivi, invece, Brandon Grace che sarà Grey, Éanna Hardwicke nel ruolo di Sebastian e Paulina Chávez nei panni di Flora.

La nuova stagione vede ancora una volta Brian Young (The Vampire Diaries, Kyle XY) come showrunner e produttore esecutivo, mentre Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera, ISIS – Le reclute del male) sono i produttori esecutivi, insieme a Joanne Lee e Cristiana Buzzelli per Rainbow.

Fonte: YouTube