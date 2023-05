In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

AMC ha condiviso online totalmente gratis il primo episodio della stagione 8 di Fear the Walking Dead, l’ultima, intitolato Remember What They Took From You, che potete vedere nell’embed qui sopra.

L’ultimo capitolo dello spinoff dello show tratto dal fumetto di Robert Kirkman, sarà composto da dodici puntate, la cui messa in onda sarà suddivisa in due parti. La prima metà della stagione si concluderà sugli schermi americani il 18 giugno, mentre la seconda prenderà il via successivamente.

Remember What They Took From You riprende la narrazione da dove si era interrotta: Morgan Jones (Lennie James) e Madison Clark (Kim Dickens) uniscono le forze per salvare Mo dall’isola di PADRE. L’episodio compie poi un salto temporale in avanti nel tempo.

Lo showrunner Ian Goldberg ha spiegato, parlando dell’ultima stagione, che nelle prossime puntate si vedrà molto della vita all’interno di PADRE.

Che ne pensate del fatto che AMC abbia condiviso online gratis il primo episodio della stagione 8 di Fear the Walking Dead?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: YouTube