Il 17 novembre, sugli schermi americani di FX on Hulu, debutterà la serie Fleishman Is In Trouble con star Jesse Eisenberg e Claire Danes, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Taffy Brodesser-Akner e racconta quello che accade al quarantenne Toby Fleishman (Eisenberg), che si è recentemente separato dalla moglie, quando inizia a utilizzare delle app per appuntamenti, ottenendo un successo mai ottenuto quando era giovane prima di sposarsi e mentre era alle prese con gli studi in medicina.

Proprio all’inizio della sua prima estate di libertà dal punto di vista sessuale, la sua ex moglie Rachel (Danes) scompare, lasciandolo da solo con i figli e sanza alcun indizio riguardante il suo possibile ritorno.

Toby deve quindi cercare un equilibrio tra una promozione al lavoro, gli impegni come padre, il ritorno di alcuni amici (Lizzy Caplan e Adam Brody), e l’interesse che prova nei confronti delle donne single che vivono a Manhattan. Il protagonista capisce però che non potrà mai capire cosa è accaduto a Rachel fino a quando non darà uno sguardo più onesto a quanto accaduto al loro matrimonio.

Nel cast ci sono anche Josh Radnor, Christian Slater, Meara Mahoney Gross, Maxim Swinton, Michael Gaston, Ralph Adriel, Shi Ne Nielson, e Joy Suprano.

Brodesser-Akner ha firmato la sceneggiatura tratta dal suo romanzo e fa parte del team di produttori in collaborazione con Sarah Timberman, Carl Beverly e Susannah Grant.

Che ne pensate del trailer di Fleishman Is In Trouble? Lasciate un commento!

Fonte: IndieWire