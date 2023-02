FUBAR: Arnold Schwarzenegger nel teaser e nelle foto della serie Netflix

FUBAR porterà sugli schermi di Netflix l’attore Arnold Schwarzenegger e online sono state condivisi il teaser e le foto della serie, in attesa del debutto previsto per il 25 maggio.

La star del cinema, presentando il progetto, ha dichiarato:

Ovunque vada, le persone mi chiedono se farò un’altra grande action comedy come True Lies. Bene, eccola. FUBAR vi prenderà a calci nel sedere e vi farà ridere, e non solo per due ore. Avete un’intera stagione. Lavorare con Nick, Skydance e Netflix è stata una gioia nel dare ai miei fan esattamente quello che stavano aspettando.