In occasione del Tudum, Netflix ha fatto salire sul palco della convention a San Paolo del Brasile il protagonista Arnold Schwarzenegger, che ha annunciato (in qualità di “chief action officer”) il rinnovo della serie per una seconda stagione (we are back, baby, we are back!).

That’s it and that’s all. @Schwarzenegger and Fubar are officially returning for season 2. #TUDUM pic.twitter.com/4EwCML7EjQ — Netflix Tudum (@NetflixTudum) June 17, 2023

Inoltre, è stato condiviso un video con i blooper della prima stagione: potete vederlo qui sopra!

Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione. Arnold Schwarzenegger torna come protagonista della prima serie di tutta la sua carriera! Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente. Schwarzenegger interpreta Luke Brunner, una spia della CIA che accetta l’ultima missione prima di ritirarsi, scoprendo un segreto di famiglia.

FUBAR descrive dinamiche familiari universali in un contesto di spie, scene d’azione mozzafiato e tanto umorismo. Il cast include Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna.

La prima stagione della serie tv è disponibile dal 25 maggio.

