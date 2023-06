Hulu ha condiviso il trailer e il poster della stagione 11 di Futurama, in arrivo il 24 luglio sugli schermi americani e italiani, grazie a Disney+.

I nuovi dieci episodi riprenderanno la narrazione da dove si era interrotta e risolveranno alcuni misteri che da decenni erano rimasti in sospeso, tra cui gli sviluppi nella storia d’amore tra Fry e Leela, le origini del malvagio Robot Santa, e la situazione di Kif e dei girini di Amy. Nel frattempo c’è una nuova pandemia in città mentre l’equipaggio esplora il futuro dei vaccini, bitcoin, della cancel culture e della tv in streaming.

La serie Futurama, creata da Matt Groening, aveva debuttato nel 1999, conquistando due Emmy come Miglior Programma Animato.

La serie racconta la storia di Philip J. Fry (Billy West), un ragazzo che consegna delle pizze e che, per errore, si risveglia nell’anno 3000 dopo essersi “congelato”. Nella nuova dimensione temporale diventa amico del robot Bender (John DiMaggio) e si innamora di Leela (Katey Sagal). I tre si ritrovano a lavorare per la Planet Express Delivery Company fondata dal professor Hubert Farnsworth e, insieme a Hermes Conrad, Amy Wong e al Dottor John Zoideberg, vivono elettrizzanti avventure in ogni angolo dell’universo.

Che ne pensate del trailer della stagione 11 di Futurama?

Fonte: Hulu

