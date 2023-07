Il San Diego Comic-Con 2023 ha ospitato degli eventi promozionali dedicati al ritorno di Futurama, tra cui anche uno spettacolare show di droni, di cui sono stati condivisi i video online.

Nei filmati si vedono infatti alcuni spettacolari momenti che mostrano sul cielo della città americana le riproduzioni del meme “Shut Up and Take My Money”, con protagonista Fry, senza dimenticare gli altri protagonisti e, ovviamente, il titolo e il logo di Hulu che trasmette negli Stati Uniti le puntate.

“Shut up and take my money” – a #Futurama drone show is flying over #SDCC2023 pic.twitter.com/cifv28z4aZ — The Hollywood Reporter (@THR) July 23, 2023

Hulu lights up the skies over #SDCC2023 with Bender in a #Futurama drone show pic.twitter.com/0bm8LII4xl — The Hollywood Reporter (@THR) July 23, 2023

Fans can enter the world of #Futurama at Hulu’s Animayhem event at #SDCC2023 pic.twitter.com/Fv9ROIz6Pj — The Hollywood Reporter (@THR) July 20, 2023

Andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti su FOX dal 1999 al 2003, Futurama è poi tornata nel 2007 con quattro film direct-to-DVD che successivamente sono stati trasmessi come episodi di 30 minuti su Comedy Central. Sulla base del loro successo, Comedy Central ha ordinato nuove stagioni della serie che ha fatto un trionfale ritorno in televisione nel giugno 2010. Durante le sue sette stagioni, che hanno attraversato due decenni, sono stati prodotti 140 episodi originali, con l’episodio finale andato in onda negli Stati Uniti il 4 settembre 2013.

Futurama segue la vita di Philip Fry (Billy West, nella versione originale), un ragazzo di 25 anni che consegna pizze e che si congela accidentalmente il 31 dicembre 1999 e si risveglia 1000 anni dopo per ricominciare una nuova vita insieme a un gruppo di amici molto diversi tra loro, tra cui Leela (Katey Sagal, nella versione originale), un’aliena tenace ma adorabile con un occhio solo e Bender, un robot che possiede caratteristiche e difetti umani.

Che ne pensate dello show di droni in onore del ritorno di Futurama?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili