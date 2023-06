Emilia Clarke ha risposto a una domanda riguardante il potenziale spinoff di Game of Thrones dedicato a Jon Snow in occasione della première di Secret Invasion, smentendo ancora una volta le ipotesi riguardanti un possibile ritorno di Daenerys.

L’attrice ha spiegato che non pensa verrà coinvolta ma, a differenza di quanto accaduto con House of the Dragon, vedrà la serie:

Non penso apparirò. Kit, ti voglio bene. Guarderò quella serie per te, o ti dirò che l’ho fatto.

L’interprete di Daenerys ha ribadito:

Ma non sarò nella serie. No, non penso. Kit non mi ha chiamata. E poi… Mi ha uccisa!

La serie dovrebbe infatti mostrare quanto accade a Jon Snow dopo la tragica scelta di uccidere Daenerys, riuscita finalmente a ottenere il potere. Il personaggio viene mostrato per l’ultima volta mentre inizia una nuova vita oltre la Barriera, insieme ai bruti.

Emilia potrebbe quindi essere coinvolta solo tramite dei flashback e, per ora, sembra non sia un elemento narrativo tenuto in considerazione. Il progetto è attualmente ancora in fase di sviluppo, lavoro ostacolato dallo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso.

Fonte: Extra