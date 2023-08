Una delle morti più discusse e commentate di Game of Thrones è quella di Rickon, ucciso da Ramsay lanciando una freccia che colpisce dritto al cuore il ragazzino, momento che un esperto arciere sostiene sia particolarmente accurato.

Jim Kent, ovvero Grizzly Jim, in un video realizzato per Insider, ha analizzato la scena in cui il personaggio interpretato da Art Parkinson perde la vita, confermando che si tratta di un momento realistico.

L’esperto ha inizialmente analizzato la posizione di Ramsay e come usa l’arco, facendo notare l’incurvatura e come l’arma stia puntando in una direzione e la freccia in un’altra, permettendo così di dare una traiettoria molto specifica.

Dopo aver spiegato che Rickon non avrebbe dovuto correre in linea retta, l’esperto ha ricordato che in Inghilterra ci sono gare tradizionali con l’arco in cui le persone tirano puntando a bandiere nel terreno posizionate molto distanti, confermando che è possibile colpire un bersaglio alla distanza in cui si trovava il giovane.

L’arciere ha poi analizzato la struttura dell’arco, spiegando che ha degli elementi perfetti per dare la potenza necessaria a compiere il tiro mortale.

La scena di Game of Thrones, secondo lui, è quindi molto accurata, dando a quel momento un voto di 9 su 10.

Che ne pensate della scena della morte di Rickon in Game of Thrones?

Fonte: Insider