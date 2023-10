La Geeked Week di Netflix, evento di riferimento per tutto ciò che riguarda l’intrattenimento di genere, ritorna con la sua terza edizione che si svolgerà dal 6 al 12 novembre, di cui sono stati condivisi il trailer e il poster. Il video preannuncia una settimana incredibile di celebrazioni virtuali con debutti, notizie, anteprime, segreti dietro le quinte, merchandise e altre divertenti sorprese sui film, serie, titoli di animazione e giochi preferiti dai fan.

Da lunedì 6 novembre (Stranger Things Day) fino a domenica 12 novembre su YouTube, X, Twitch, Facebook e TikTok, la Geeked Week è l’occasione perfetta per scoprire le novità più attese su Il problema dei 3 corpi, Avatar: La leggenda di Aang, The Brothers Sun, Damsel, Devil May Cry, Il mondo dietro di te, Rebel Moon, Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft e altri titoli attesi.

Per tutte le informazioni e le novità che riguardano la Geeked Week e le storie di genere più amate su Netflix, si potrà visitare il sito GeekedWeek.com.

Che ne pensate? State attendendo l’evento Geeked Week 2023?

Fonte: Netflix

I film e le serie imperdibili