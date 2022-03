Ladella serieha finalmente unagrazie a uno sneak peek dei nuovi episodi condiviso online. L’appuntamento per i fan è fissato al 5 maggio con i primi tre episodi inediti, seguiti poi dalla distribuzione a cadenza settimanale dei successivi.

Nel video Gloria è in ospedale, alle prese con un infortunio piuttosto serio al ginocchio che la costringerebbe ad avere una protesi e a stare in risposto per 12 settimane. La situazione però arriva in un momento molto complicato per la carriera del gruppo composto da Dawn, Wickie, Gloria e Summer.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno anche Amy Sedaris e Neil Flynn che avranno la parte dei genitori di Summer, la protagonista interpretata da Busy Phillips. La showrunner e produttrice Meredith Scardino ha sottolineato:

Abbiamo così tante fantastiche guest star che sono arrivate ad aiutarci in questa stagione.

Lo show con star Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell e Philipps racconta la storia di un gruppo al femminile degli anni ’90 che ha una nuova possibilità di ottenere successo. Nei nuovi episodi le Girls5Eva cercheranno di incidere il loro nuovo album, questa volta senza dover seguire le regole imposte dagli altri.

Che ne pensate? Siete felici che la stagione 2 di Girls5Eva abbia una data di uscita?

Fonte: TVLine, Deadline