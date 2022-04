Peacock ha condiviso ildelladi, in arrivo il 5 maggio in streaming.Nel video, che potete vedere qui sopra, mostra le protagoniste Dawn (Sara Bareilles), Wickie (Renée Elise Goldsberry), Gloria (Paula Pell), e Summer (Busy Philipps) mentre cercano di ottenere una seconda possibilità nella loro carriera.La girl band dovrà quindi realizzare un nuovo album in sole sei settimane e le donne cercheranno di farlo a modo proprio, come anticipa il trailer. La situazione, come prevedibile, non sarà delle più semplici e le conseguenze potrebbero essere esilaranti. Tra problemi di salute, rivalità, ricordi traumatici del passato e molti ostacoli, le ex star della musica proveranno a tornare a brillare sul palco.

Nel cast delle puntate inedite ci sono Andrew Rannels nel ruolo del marito di Summer, Tim Meadows, Judy Gold, Mario Cantone, Hoda Kotb, e Jonathan Silver Scott e Drew Scott, le star di Property Brothers.

Meredith Scardino è la showrunner e produttrice della seconda stagione. Nel team della produzione anche Tina Fey, Jeff Richmond, Robert Carlock, David Miner ed Eric Guria.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di Girls5Eva? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube