Gli Anelli del Potere, episodio 3: il promo svela alcune anticipazioni!

Uscirà venerdì prossimo 9 settembre il terzo episodio de Il Signore degli Anelli: gli Anelli Episodio, che ancora nemmeno la critica ha potuto vedere e che senza dubbio riserverà non poche sorprese. Su Prime Video, nella pagina dedicata alla serie, è disponibile una sezione intitolata “extra” che contiene i trailer e i promo, incluso appunto il promo dell’episodio 3. In esso scopriamo che i pelopiedi si sono messi in marcia, migrando verso quello che viene definito un “boschetto” (Largo promette che “nessuno verrà lasciato indietro”), mentre Arondir è stato fatto prigioniero dagli Orchi. Infine, Galadriel e Halbrand arrivano finalmente a quella che sappiamo essere l’isola di Númenor.

