Gli Anelli del Potere: il trailer del season finale anticipa morti e rivelazioni

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sta per arrivare al termine della sua prima stagione e il trailer del season finale rivela molte interessanti anticipazioni.

Il video sembra confermare l’entrata in scena di Sauron e che verrà svelata l’identità del villain degli episodi. Il filmato sembra inoltre sottolineare che non tutti i protagonisti sopravviveranno.

I fan della saga creata da J.R.R. Tolkien stanno da tempo compiendo molte ipotesi riguardanti il coinvolgimento di Sauron nella serie prodotta per Amazon Prime Video e il co-showrunner J.D. Payne aveva dichiarato sull’argomento:

Si tratta di un’altra cosa in stile Tolkien quando un’ombra si diffonde, che è parte di quello che sta accadendo nel nostro show, ha delle conseguenze sui rapporti di tutti i personaggi. Persino Frodo e Sam. Sono migliori amici nella Terra di Mezzo, ma hanno iniziato a non fidarsi uno dell’altro perché quell’ombra ha iniziato a manifestarsi. Quindi il fatto che gli spettatori sospettino questa o quella persona potrebbe essere Sauron che li attira in quella situazione in cui l’ombra sta prendendo il controllo su tutti noi e ci fa sospettare degli altri.