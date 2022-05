Il 15 giugno arriverà su Netflix la comedye ilregala le prime scene del progetto con star

Al centro della trama ci sarà Clark Thompson, un dipendente che offre assistenza tecnologica, va in sauna con il padre Gene (Kevin Dunn), si strugge per la sua collega Amily (McCarthy) e ama i suoi gatti. Quando la sua vita inizia ad andare per il verso giusto, l’uomo si rende conto che non è la solita giornata al lavoro e Dio ha progetti più grandi per lui, facendolo diventare il suo messaggero.

LEGGI – Gli arrivi di maggio su Netflix

Nel video, che potete vedere qui sopra, Amily assiste al momento in cui Clark viene colpito da un fulmine. Il giorno dopo la donna racconta ai suoi colleghi quanto accaduto.

Clark è stato scelto per salvare il mondo, anche se non sa come. Durante la serie il protagonista si ritroverà a fare i conti con figure bibliche e persino con i quattro cavalieri dell’Apocalisse e Satana.

Nel cast ci saranno anche Leslie Bibb, Kevin Dunn, Usman Ally, Steve Mallory, Chris Sandiford, Ana Scotney e Yanic Truesdale.

Che ne pensate del trailer di God’s Favorite Idiot? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube