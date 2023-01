Jennifer Coolidge ha regalato un altro discorso memorabile ai Golden Globes 2023 dopo aver conquistato il riconoscimento come Miglior Attrice Non Protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv.

La star di The White Lotus, dopo aver presentato un premio e aver fatto l’errore di annunciare il vincitore sostenendo che avesse vinto l’Oscar, nel suo momento di gloria ha ricordato come in occasione degli Emmy non abbia avuto modo di ringraziare tutte le persone che sperava di poter includere nel suo discorso prima che il tempo a sua disposizione finisse e la trascinassero via.

Jennifer ha quindi ricordato come i sogni e le aspettative che aveva da giovane si siano spenti nel corso degli anni, dichiarando che pensava persino sarebbe diventata la “regina di Monaco”, prima di ammettere:

Niente di tutto questo accadrà più.

Coolidge ha quindi ringraziato alcune persone che l’hanno aiutata a far proseguire la sua carriera, come Ryan Murphy, Michael Patrick King o Reese Witherspoon. L’attrice ha inoltre accennato ai film di American Pie che ha sfruttato in ogni modo, aggiungendo ironicamente:

Andrò avanti per altri sei o sette, o qualsiasi cosa vogliate.

L’interprete di Tanya in The White Lotus ha voluto poi ringraziare Mike White, il creatore dello show, dichiarando:

Mike si preoccupa del mondo, delle persone, degli animali, ed è realmente una delle persone più grandiose io abbia mai incontrato. Fai venir voglia alle persone di vivere più a lungo e io non volevo farlo.

Jennifer, con la sua consueta ironia, ha accennato al destino del suo personaggio (non guardate il discorso se non avete completato la visione della seconda stagione della serie), aggiungendo:

Ma non importa perché anche se questa è la fine, hai cambiato la mia vita in milioni di modi diversi. I miei vicini mi stanno parlando, cose di quel tipo. Dico sul serio, non mi avevano mai invitata a nessun evento, e tutti mi parlano ora.

La serie The White Lotus ha conquistato anche il premio come Miglior miniserie, serie antologica o film tv e il suo creatore ha ammesso di essere rimasto profondamente emozionato dal discorso di Jennifer Coolidge, anche perché era un po’ ubriaco a causa della mancanza di cibo al suo tavolo.

Fonte: Deadline