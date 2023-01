Nella notte, durante la cerimonia dei Golden Globes, Ryan Murphy ha accettato il premio Carol Burnett per i suoi successi televisivi, e ha usato la maggior parte del suo discorso per mettere in luce il lavoro degli attori LGBTQ+ con cui ha lavorato, da MJ Rodriguez a Niecy Nash.

Il produttore ha ricevuto il premio da Billy Porter, con cui ha lavorato in Pose. Proprio parlando di Pose, Murphy ha iniziato il suo discorso ricordando che l’anno scorso MJ Rodriguez non ha potuto tenere i lsuo discorso nonostante la vittoria, a causa della mancata trasmissione della cerimonia.

In quel modo, MJ di Newark, nel New Jersey, è diventata la prima attrice trans a vincere un Golden Globe. Oh. Quanto mi sarebbe piaciuto che MJ fosse salita sul palco per ricevere la standing ovation che meritava per aver fatto la storia.

Murphy ha chiesto poi ai presenti di rendere tributo all’attrice, ospite al suo tavolo con la tanto attesa standing ovation. Ha poi ringraziato proprio Billy Porter:

Celebriamo l’incredibile risultato dell’intera vita di Billy Porter. Cresciuto a Pittsburgh, a Billy veniva costantemente detto che non era degno. Billy ha detto: “Quando ho chiesto di essere visto come un essere umano tridimensionale, ogni lavoro si è esaurito.”

Ma Billy Porter ha continuato a provare, e ora è uno degli attori più iconici della sua generazione con due Tony, un Grammy e una vittoria di un Emmy per Pose per dimostrarlo.

Di Niecy Nash, che ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione nel recente successo Netflix di Murphy Mostro, ha detto:

Una madre di tre figli, le è stato detto solo un paio di anni fa quando voleva sposare l’amore della sua vita, Jessica Betts, che non poteva, non doveva farlo. Che avrebbe potuto non lavorare mai più. La sua comunità e la sua industria l’avrebbero abbandonata. Niecy Nash ha scelto l’amore non la paura, e stasera è la candidata ai Golden Globe Niecy Nash-Betts e ha vissuto l’anno più importante della sua intera carriera con Dahmer e The Rookie: Feds.

Infine Murphy ha parlato di Matt Bomer e Jeremy Pope, entrambi tra il pubblico. Ha definito tutti gli attori citati un faro di “speranza e progresso”:

Quando ero giovane negli anni ’70 e guardavo The Carol Burnett Show, non ho mai visto una persona come me ricevere un premio o addirittura essere un personaggio in uno show televisivo. È difficile essere un bambino LGBTQ in America, in effetti lo è in tutto il mondo. Ti viene spesso detto che non diventerai mai qualcuno. Devi nascondere la tua vita e il tuo io per sopravvivere. Ma per quei ragazzi che ci guardano stasera, vi mostro MJ , Billy, Niecy, Matt e Jeremy come esempio. C’è un modo per andare avanti.

Potete vedere degli estratti dal discorso di Murphy ai Golden Globes 2023 nel video qui sopra.

