In occasione del panel di Good Omens al San Diego Comic-Con, Prime Video ha pubblicato un nuovo dietro le quinte della seconda stagione della serie, i cui sei episodi saranno disponibili interamente il 28 luglio.

Nel video, i membri del cast, tra cui Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm e Miranda Richardson, insieme al produttore esecutivo e co-showrunner Neil Gaiman e al produttore esecutivo Douglas Mackinnon, anticipano cosa ci aspetta in una serie di interviste.

“Se la stagione 1 era una commedia sulla fine del mondo, la stagione 2 è una commedia su tutto il resto”, spiega Mackinnon. Richardson aggiunge che “La bromance sta continuando”, riferendosi al diavolo Crowley di Tennant e l’angelo Aziraphale di Sheen.

Se la prima stagione della serie copriva gli eventi del romanzo di Gaiman e Terry Pratchett, la seconda seguirà una storia inedita, approfondendo il rapporto tra Aziraphale e Crowley, come spiega Wilkins: “Sappiamo tutti che Terry e Neil hanno avuto conversazioni su quale sarebbe stata la prosecuzione della storia. Neil ha preso tutto ciò e l’ha ampliato in un modo che gli spettatori ameranno.”

Gaiman spiega che la nuova stagione sarà ambientata circa tre o quattro anni dopo gli eventi della prima: “Tutto cambia quando Aziraphale riceve una visita inaspettata”, dice Gaiman. Il diabolico duo si troverà di fronte a un mistero che coinvolge “cose molto più terrificanti di quanto abbiano mai affrontato in passato”, aggiunge Sheen. Tennant spiega che Crowley e Aziraphale “faranno ancora di più affidamento l’uno sull’altro nella stagione 2 rispetto alla stagione 1, perché sono, per necessità e per circostanza, un duo a cui nessun altro può unirsi”.

Trovate tutte le notizie su Good Omens nella nostra scheda.

Le serie imperdibili