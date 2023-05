Per promuovere l’aggiornamento in realtà virtuale di Gran Turismo 7, Sony PlayStation ha chiamato Bella Ramsey, la Ellie della serie tv di The Last of Us.

In un simpatico video dedicato alla patente, che potete vedere qui sopra, Bella affronta le piste di Gran Turismo 7.

Vi ricordiamo che di Gran Turismo è in arrivo un adattamento cinematografico diretto da Neill Blomkamp (regista di District 9, Elysium) e vede nel cast David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Daniel Puig, Josha Stradows, Darren Barnet e Thomas Kretschman.

Creato nel 1997 da Polyphony e Kazunori Yamauchi, il franchise ha venduto, ad oggi, più di 85 milioni di copie: il capitolo più recente è proprio Gran Turismo 7, uscito a marzo dell’anno scorso per PlayStation 4 e 5.

