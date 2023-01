Grease: Rise of the Pink Ladies, il teaser trailer svela la data di uscita

Paramount+ ha rivelato, condividendo un teaser trailer, la data di uscita della serie Grease: Rise of the Pink Ladies: il 7 aprile.

Il video contiene inoltre molte sequenze inedite del progetto ideato come prequel del film cult, dando la possibilità di scoprire qualche dettaglio sui protagonisti della storia.

Gli eventi della serie, di genere musical, saranno ambientati nel 1954, quattro anni prima la storia di Grease. Negli episodi i T-Birds non sono ancora i più apprezzati della scuola e il liceo Rydell verrà cambiato per sempre da quattro emarginate che osano divertirsi a modo proprio, scatenando il panico.

Annabel Oakes (Atypical) è la creatrice, showrunner e produttrice della serie. Marty Bowen e Adam Fishbach fanno parte del team della produzione in collaborazione con Erik Feig e Samie Kim Falvey. Alethea Jones sarà invece regista del pilot.

Le canzoni originali saranno scritte e prodotte da Justin Tranter che, in passato, ha portato al successo brani di artisti del calibro di Dua Lipa e Lady Gaga. Le coreografie, invece, saranno realizzate da Jamal Sims.

Che ne pensate del teaser trailer, che svela la data di uscita, della serie Grease: Rise of the Pink Ladies? Lasciate un commento!

Fonte: Paramount+