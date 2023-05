In attesa del debutto in streaming negli Stati Uniti, online è stato condiviso il trailer della nuova serie Gremlins: Secrets of the Mogwai, in arrivo il 23 maggio, giorno in cui debutterà Max, la nuova versione della piattaforma di streaming dello studio.

Nel video si può assistere all’incontro tra i protagonisti e a qualche anticipazione delle loro coinvolgenti avventure, ambientate molti anni prima gli eventi mostrati nei film.

La serie racconterà la storia di Sam Wing, il futuro proprietario del negozio mostrato nel film del 1984, che negli anni ’20 incontra un Mogwai chiamato Gizmo e, insieme a una ladra teenager chiamata Elle, intraprende un viaggio attraverso la Cina per riportare Gizmo alla sua famiglia. La serie è prodotta da Amblin Television e Warner Bros Animation.

Tra le guest star della serie animata ci sono Sandra Oh, Zach Galligan, Randall Park, George Takei e Bowen Yang. Tra gli attori già coinvolti spazio poi a Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong e Izaac Wang.

Fonte: HBO Max