Grey’s Anatomy 19: la prima clip, Kate Walsh sarà un personaggio ricorrente

Kate Walsh tornerà a essere Addison nella stagione 19 di Grey’s Anatomy, e sarà una presenza ricorrente.

La Addison di Kate walsh riapparirà a partire dal terzo episodio della stagione 19.

In passato è stata la protagonista di Private Practice, il primo spinoff di Grey’s Anatomy – che è andato in onda per sei stagioni su ABC, dal 2007 al 2013.

Nella scorsa stagione è apparsa in più episodi, tornando al Grey Sloan Memorial per eseguire un trapianto uterino su una paziente, che in seguito ha abortito. Durante le sue apparizioni nella stagione 18, Addison ha compianto la morte del suo ex marito Derek (Patrick Dempsey) con sua sorella Amelia (Caterina Scorsone) e la vedova Meredith (Ellen Pompeo).

ABC ha pubblicato anche una prima clip della stagione 19, che potete vedere qui sopra. Nel video, Meredith accoglie i nuovi tirocinanti dell’ospedale.

Nella nuova stagione, Ellen Pompeo avrà infatti una presenza limitata. I fan dovranno inoltre fare i conti con la probabile assenza di personaggi molto amati come Levi, Bailey, e Owen e Teddy che sono partiti insieme ai loro figli.

La stagione 19 di Grey’s Anatomy arriverà sugli schermi americani di ABC il 6 ottobre.

Che ne pensate della presenza di Kate Walsh nel cast della stagione 19 di Grey’s Anatomy? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety, Screen Rant