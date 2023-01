In onda dal 6 settembre 2005 su FOX Life.

Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo, dice addio a Seattle nel nuovo promo dell’episodio della stagione 19 di Grey’s Anatomy intitolato I’ll Follow The Sun.

La puntata andrà in onda su ABC il 23 febbraio e racconterà l’ultimo giorno della protagonista al Grey Sloan Memorial.

Mentre i dottori pianificano una sorpresa per salutarla, Nick (Scott Speedman) affronterà Meredith sul futuro della loro relazione.

Maggie (Kelly McCreary) e Winston (Anthony Hill) intraprendono una nuova procedura per compiere un trapianto di cuore e Richard (James Pickens Jr) chiede a Teddy (Kim Raver) una domanda importante.

Nel cast della serie ci sono anche Chandra Wilson nel ruolo di Miranda Bailey, Kevin McKidd che è Owen Hunt, Caterina Scorsone nei panni di Amelia Shepherd, Camilla Luddington che sarà Jo Wilson, Jake Borelli nei panni di Levi Schmitt, Chris Carmack nel ruolo di Atticus “Link” Lincoln, Alexis Floyd che interpreta Simone Griffith, Harry Shum Jr che ha il ruolo di Benson “Blue” Kwan, Adelaide Kan nei panni di Jules Millin, Midori Francis che interpreta Mika Yasuda e Niko Terho nei panni di Lucas Adams.

La puntata è stata scritta da Krista Vernoff e prodotta da Debbie Allen.

Che ne pensate del nuovo promo della stagione 19 di Grey’s Anatomy in cui Meredith, interpretata da Ellen Pompeo, dice addio a Seattle? Siete pronti a vedere l’uscita di scena del personaggio?

