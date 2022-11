Grey’s Anatomy 19: un nuovo promo anticipa l’uscita di scena di Ellen Pompeo, interprete di Meredith

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il nuovo promo di Grey’s Anatomy mostra Meredith, interpretata da Ellen Pompeo lasciare l’ospedale di Seattle.

ABC ha rivelato già alcuni mesi fa che l’attrice non sarebbe stata la protagonista dell’intera stagione 19, pur rimanendo coinvolta come voce narrante e produttrice del medical drama.

Il video promozionale della première invernale della serie, episodio intitolato I’ll Follow the Sun e in onda il 23 febbraio negli Stati Uniti, svela così in che modo Meredith uscirà di scena. La dottoressa viene infatti mostrata mentre accetta un lavoro a Boston, dove dovrà occuparsi di alcune ricerche sull’Alzheimer. Nel video i suoi amici e colleghi la salutano e brindano con lei all’inizio di una nuova fase della sua vita.

La diciannovesima stagione, disponibile su Disney+ dal 2 novembre, riprende sei mesi dopo il finale della diciottesima e vede cinque nuovi specializzandi unirsi allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis infatti si aggiungono al cast.

Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 come migliore serie drama e nominata per diversi Emmy, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie più popolari del nostro tempo. Il medical drama segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro creando, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

