Grown-ish: rinnovato per la stagione 6, ecco il trailer per la parte 2 della stagione 5

In occasione del trailer per la parte 2 della stagione 5 di Grown-ish, Freeform ha rinnovato la serie tv per una stagione 6.

La seconda metà della stagione 5 della serie debutterà il 18 gennaio negli Stati Uniti.

Growni-ish segue i due figli più grandi della famiglia Johnson di Black-ish, Zoey (Shahidi) e Andre Jr. (Scribner). È probabile che la stagione 6 della serie la veda superare o avvicinarsi molto al traguardo dei 100 episodi, cosa che hanno fatto pochissime serie su Freeform (ex ABC Family).

Il trailer della stagione 5 invece, che potete vedere qui sopra, mostra Junior (Scribner) alle prese con molti problemi, inclusi quelli di denaro, problemi di relazione e potenzialmente alcuni problemi di salute molto personali.

Grown-ish è disponibile su Disney+.

Nel cast ci saranno anche Trevor Jackson, Jordan Buhat, Emily Arlook, Francia Raisa, Chloe Bailey, Halle Bailey, Luka Sabbat e Diggy Simmons.

Siete contenti per il rinnovo per la stagione 6 di Grown-ish? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book