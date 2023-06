Freeform ha pubblicato il trailer della stagione 6 di Grown-ish, che vi ricordiamo sarà anche l’ultima.

La stagione 6 di Grown-ish comincerà il prossimo 28 giugno con la prima parte.

Lo show avrà tra le guest star della stagione finale anche Lil Yachty, Anderson .Paak e The Free Nationals. Grown-ish, prima di dire addio ai suoi fan, raggiungerà comunque quota 100 puntate.

La serie era stata ideata come spinoff di black-ish e ha come protagonista Yara Shahidi nel ruolo di Zoey, che se ne va di casa per frequentare l’università. Nella quinta stagione c’è stato un cambio di protagonista ed è stato Marcus Scribner a essere al centro della storia.

Nel cast ci sono anche Trevor Jackson, Diggy Simmons e Daniella Perkins.

Tra i produttori ci sono Craig Doyle, showrunner della sesta stagione, Anthony Anderson e Laurence Fishburne. Nel nostro paese la serie tv è disponibile su Disney+.

Che ne pensate del trailer della stagione 6 di Grown-ish? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline