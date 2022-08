Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities uscirà a Halloween su Netflix: ecco il trailer!

“Il mondo è splendido e orribile esattamente nello stesso momento”: questo è ciò che Guillermo del Toro vuole esprimere nella sua serie antologica Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, che Netflix ha pianificato come evento di quattro giorni, con due episodi al giorno, per la stagione di Halloween: dal 25 al 28 ottobre.

Del Toro ha curato una selezione di storie di genere (due delle quali scritte da lui) realizzate da registi di fama mondiale selezionati personalmente da lui. Storie macabre, magiche, gotiche, grottesche o dell’orrore, che “mostreranno le realtà che esistono fuori dal nostro mondo normale: le anomalie e le curiosità,” spiega Del Toro. “Abbiamo scelto e curato un gruppo di racconti – e di narratori – in grado di portare sullo schermo queste storie provenienti dallo spazio, dal mondo soprannaturale o semplicemente dalle nostre menti. In tempo per Halloween, ciascuna di queste otto storie ci farà dare uno sguardo nell’armadio delle delizie che si trovano sotto la realtà in cui viviamo”.

Ecco le storie, che verranno tutte introdotte da Del Toro nella serie: