la pluripremiata serie di HBO Max, tornerà con gli episodi della stagione 2 il 12 maggio e ilmostra le prime immagini dei nuovi episodi.

La piattaforma di streaming ha annunciato che lo show tornerà con due episodi, seguiti dai restanti sei distribuiti a cadenza settimanale e suddivisi a gruppi di due, fino al season finale previsto per il 2 giugno.

La serie è stata creata da Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky.

Al centro della trama c’è Deborah Vance, parte affidata a Jean Smart, una leggendaria comica che ha trascorso vari anni esibendosi a Las Vegas. Hannah Einbinder, invece, ha la parte di Ava Daniels, un’aspirante autrice comica che, dopo essere stata “cancellata” a causa di un tweet controverso, si ritrova a lavorare come autrice per Vance. Nonostante le due donne si scontrino spesso le protagoniste iniziano lentamente a capirsi e uniscono le forze per migliorarsi come comiche.

La prima stagione si era conclusa con Deborah alle prese con la fine dei suoi spettacoli a Las Vegas, mentre Ava fa i conti con la morte del padre. Le due iniziano quindi a viaggiare per provare i nuovi testi in luoghi più piccoli.

Nel cast ci sono anche Carl Clemons-Hopkins nella parte di Marcus, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Poppy Liu, Johnny Sibilly, e Magan Stalter. Tra le guest star, invece, spazio a Laurie Metcalf, Martha Kelly, Ming-Na Wen and Susie Essman. Margaret Cho e Devon Sawa.

