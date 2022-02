Ladella serie animataarriverà in streaming su Netflix giovedì 3 marzo e ilregala nuove sequenze del prossimo capitolo delle avventure dei personaggi ispirati ai giocattoli della Mattel.

Nel video, che potete vedere qui sopa, i protagonisti scoprono che devono trovare il Sigillo di Hiss, per impedire a Skeletor di ottenere un potere che potrebbe permettergli di sconfiggere definitivamente i suoi nemici.

La sinossi anticipa:

Il destino di Eternos è appeso a un filo, mentre He-Man e i nostri eroi plasmano nuove alleanze e nuovi destini per impedire a Skeletor di radunare un esercito indomabile e conquistare il potere supremo.

Tra i produttori ci sono Jeff Matsuda (TMNT) e Susan Corbin (Voltron), mentre Bryan Q Miller (Arrow) ha l’incarico di story editor. L’animazione è curata da House of Cool e CGCG (Trollhunters).

La storia è ambientata nuovamente sul pianeta Eternia, dove un giovane principe scopre i poteri di Grayskull e si trasforma in He-Man, Dominatore dell’Universo! La classica battaglia tra He-Man e il malvagio Skeletor raggiunge nuovi apici mentre eroe e villain formano nuovi e potenti team. Una nuova generazioni di eroi lotterà per il destino di tutti noi. Alla fine, chi diventerà il Dominatore dell’Universo?

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di He-Man and the Masters of the Universe? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube