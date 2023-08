Netflix ha condiviso il trailer della docuserie Heart of Invictus, prodotta dal principe Harry.

Il progetto debutterà in streaming il 30 agosto e sarà composto da cinque episodi in cui si racconteranno le storie di alcuni partecipanti agli Invictus Game, l’evento sportivo dedicato ai veterani rimasti feriti in missione o che stanno affrontando le conseguenze fisiche e psicologiche di quanto hanno vissuto.

Il figlio minore di Re Carlo ha dichiarato:

La nostra comunità degli Invictus Games rappresenta alcuni degli individui più coraggiosi e determinati di 23 nazioni intorno al mondo. Heart of Invictus è l’incredibile storia di chi partecipa ed è legato grazie al servizio e ora è unito tramite lo sport.

I partecipanti all’evento sono in varie fasi del loro recupero fisico e psicologico e Harry ha sottolineato che avvicinarsi alle loro esperienze suscita ammirazione e rispetto.

Meghan Markle, moglie del principe, non è coinvolta come produttrice esecutiva nonostante la docuserie sia realizzata dalla casa di produzione Archewell Productions in collaborazione con The Invictus Games Foundation.

Alla regia c’è Orlando von Einsiedel, mentre nel team della produzione c’è Joanna Natasegara.

Fonte: Netflix

