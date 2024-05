Netflix ha ricordato la data di uscita della stagione 3 di Heartstopper con un breve teaser sulle note del singolo di Billie Eilish intitolato Birds of a Feather. L’appuntamento è stato fissato in streaming per il 3 ottobre.

La serie tratta dalla graphic novel di Alice Oseman racconta la storia di Charlie Spring (Joe Locke) e Nick Nelson (Kit Connor), due compagni di scuola che si innamorano, e dei loro amici.

Nella terza stagione Charlie vorrebbe dire a Nick che lo ama. Nick, a sua volta, ha qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre le vacanze estive finiscono e i mesi scorrono, gli amici iniziano a rendersi conto che l’anno scolastico proporrà gioie e difficoltà. Mentre imparano qualcosa in più su di loro e sulle rispettive relazioni, pianificano eventi sociali e feste, e iniziano a pensare alle scelte per quanto riguarda l’università, tutti devono imparare a contare sulle persone che amano quando la vita non va come progettato.

Oseman ha aggiunto che nella nuova stagione si parlerà di “salute mentale, sesso, ambizioni universitarie e molto altro”. Nick, Charlie e gli altri protagonisti stanno infatti crescendo scoprendo nuovi aspetti della propria personalità e affrontando nuovi desideri, paure e gioie inedite mentre entrano nell’età adulta.

Nel cast della terza stagione ci saranno inoltre William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Leila Khan, Rhea Norwood, e Jenny Walser.

Tra i nuovi arrivi anche quelli di Darragh Hand nella parte dell’ottimista e bizzarro Michael Holden, e Jonathan Bailey.

