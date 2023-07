Starz ha condiviso un nuovo teaser della stagione 2 di Heels, in arrivo venerdì sugli schermi americani dopo la presentazione del primo episodio inedito in anteprima al San Diego Comic-Con 2023.

Nel video promozionale della serie con star Stephen Amell si assiste a qualche anticipazione dei problemi che affronteranno i protagonisti mentre cercano di ottenere successo nel mondo del wrestling.

Nelle nuove puntate la Duffy Wrestling League dovrà fare i conti ancora una volta con gli scontri tra i fratelli e rivali, Jack (Stephen Amell) e Ace Spade (Alexander Ludwig).

Nel cast ci sono anche Alison Luff, Mary McCormack, Kelli Berglund, Allen Maldonado, James Harrison, Roxton Garcia e Chris Bauer.

Nel tentativo di non sprecare la popolarità raggiunta con lo spettacolare evento andato in scena in occasione della South Georgia State Fair, Jack e i suoi soci si preparano per un possibile nuovo accordo con un servizio di streaming che potrebbe promuoverli a livello nazionale, ma il passato mette a rischio le possibile svolte future.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Trey Tucker, Robby Ramos, Alice Barrett Mitchell, Roxton Garcia, David James Elliot, Joel Murray, CM Punk, AJ Mendez, Josh Segarra e Raver-Lampman.

Mike O’Malley sarà showrunner e produttore, oltre a interpretare Charlie Gully. A creare lo show è stato Michael Waldron.

