Starz ha condiviso il trailer della stagione 2 della serie Heels, svelando così la data di uscita dei nuovi episodi.

L’appuntamento per i fan è stato fissato al 28 luglio sull’app di Starz e sugli schermi del network.

Nelle nuove puntate la Duffy Wrestling League dovrà fare i conti ancora una volta con gli scontri tra i fratelli e rivali, Jack (Stephen Amell) e Ace Spade (Alexander Ludwig).

Nel cast ci sono anche Alison Luff, Mary McCormack, Kelli Berglund, Allen Maldonado, James Harrison, Roxton Garcia e Chris Bauer.

Nel tentativo di non sprecare la popolarità raggiunta con lo spettacolare evento andato in scena in occasione della South Georgia State Fair, Jack e i suoi soci si preparano per un possibile nuovo accordo con un servizio di streaming che potrebbe promuoverli a livello nazionale, ma il passato mette a rischio le possibile svolte future.

Ecco alcune foto delle puntate inedite:

Tra gli interpreti ci sono poi Trey Tucker, Robby Ramos, Alice Barrett Mitchell, Roxton Garcia, David James Elliot, Joel Murray, CM Punk, AJ Mendez, Josh Segarra e Raver-Lampman.

Mike O’Malley sarà showrunner e produttore, oltre a interpretare Charlie Gully. A creare lo show è stato Michael Waldron.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di Heels? Seguirete i nuovi episodi?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline