La piattaforma di streaming Amazon Freevee ha condiviso il primo trailer della serie High School, ispirata all’autobiografia di Tegan e Sara Quin e in arrivo in streaming il 14 ottobre.

Gli otto episodi saranno distribuiti a cadenza settimanale dal servizio, in passato chiamato IMDb TV.

High School sarà una storia dedicata alla ricerca della propria identità, seguendo così un percorso reso ancora più complicato dal fatto di avere accanto una gemella che sta affrontando situazioni molto simili.

Sullo sfondo degli eventi ci sarà la cultura anni ’90 del grunge e dei rave, intrecciando in parallelo e in modo quasi opposto i ricordi di due sorelle gemelle che crescono in stanze divise da un corridoio.

La serie debutterà in anteprima mondiale al Toronto Film Festival e ha come protagoniste Railey e Seazynn Gilliland al loro debutto come attrici. Cobie Smulders e Kyle Bornheimer avranno parti da guest star nel ruolo dei genitori delle adolescenti, Simone Bates e Patrick Twiley. Esther McGregor avrà invece la parte di Natalie, Olivia Rouyre in quella di Phoebe, Amanda Fix che sarà Maya, Brianne Tju nel ruolo di Ali, Geena Meszaros che sarà Lily, CJ Valleroy nei panni di Evan, Nate Corddry sarà infine David.

Clea DuVall sarà regista di alcuni episodi, oltre a esserne produttrice esecutiva insieme a Tegan e Sara Quin, Laura Kittrell, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Carina Sposato.

DuVall e Kittrell saranno co-sceneggiatrici e co-showrunner.

Fonte: Deadline