Discovery+ ha condiviso online il trailer della docuserie House of Hammer, in arrivo dal 2 settembre sugli schermi americani.

Il progetto, come rivela il video promozionale, partirà dalle accuse rivolte all’attore Armie Hammer per affrontare i segreti disturbanti della sua famiglia che, secondo la descrizione ufficiale del progetto, “i soldi e il potere non possono nascondere per sempre”.

A condividere le proprie esperienze ci sono due delle donne che hanno accusato Armie, Courtney Vucekovich e Julia Morrison, che hanno messo a disposizione anche foto e messaggi ricevuti dalla star. Nelle puntate si sentirà il racconto di Casey Hammer, zia dell’attore, oltre a poter vedere foto e video privati.

Nel trailer si possono ascoltare alcuni estratti dei messaggi audio inviati da Armie alle sue amanti e leggere dei messaggi di testo, il cui contenuto disturbante ha contribuito a sostenere le accuse delle due donne.

Discovery+ ha spiegato:

Questo documentario offre un’importante piattaforma per le donne coraggiose che si sono fatte avanti per condividere le proprie storie. Speriamo che il loro coraggio ispiri altre persone a continuare questa conversazione significativa sugli abusi compiuti nella nostra società.

