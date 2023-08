House of Lee, la serie animata ispirata a Bruce Lee, è attualmente in fase di produzione, come confermato da Shannon, la figlia dell’icona del cinema.

Il progetto sarà animato da Shockunit Studios, casa di produzione di Pechino, e viene descritto come un action fantasy.

Al centro della trama ci sarà Bruce Lee mentre crea un team per aiutare a evitare che il mondo scivoli nell’oscurità e nel caos.

La storia sembra sia nata da una frase pronunciata da Bruce Lee che avrebbe dichiarato: “Coloro che non sono consapevoli di stare camminando nell’oscurità non cercheranno mai la luce”.

Shannon Lee ha dichiarato a Deadline:

Un anime è un mezzo fantastico per raccontare una storia realmente creativa in cui Bruce Lee può essere Bruce Lee. Sono così entusiasta per le possibilità legate all’azione, al fantasy, alla storia, alla cultura e alla creatività all’interno di questo mezzo di comunicazione.

Che ne pensate del fatto che House of Lee sia in fase di produzione?

Fonte: ComicBook