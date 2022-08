La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

HBO ha condiviso lo spettacolare trailer di House of the Dragon 1×03, in arrivo la prossima settimana, in Italia grazie a Sky e NOW.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nel video si può vedere Nutrigranchi, la nuova minaccia che incombe su Westeros e che prende il suo nome dal fatto che inchioda le sue vittime a delle assi e lascia che i granchi e altre creature le mangino vive.

Nel trailer spazio anche a Crolys Velaryon e a Daemon che si ritrova a combattere dopo aver stretto un’improbabile alleanza. Nel filmato si svela inoltre cosa accadrà a Viserys e a sua figlia, il cui rapporto viene messo in difficoltà dal matrimonio del re con Alicent.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: YouTube