La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Matt Smith e Fabien Frankel interpretano Daemon Targaryen e Ser Criston Cole nella serie House of the Dragon e i due attori hanno rilasciato una divertente intervista, nell’attesa del debutto della stagione 2, in cui parlano di musica, della loro amicizia e della prima “cotta” per uma celebrità.

I due attori, nel video condiviso online, hanno svelato che si sono conosciuti perché avevano un’amicizia in comune e hanno poi avuto occasione di lavorare insieme. Fabien ha raccontato quale sarebbe il consiglio che darebbe al suo personaggio e, successivamente, Matt e Fabien hanno raccontato di quali attrici si erano “innamorati” da ragazzini e hanno discusso su chi apprezzano di più tra i Beatles e i Rolling Stones.

La sinossi della stagione 2 di House of the Dragon

Negli episodi – in arrivo il 16 giugno sulla HBO e in Italia in contemporanea su Sky e in streaming su NOW dal 17 giugno – Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. La seconda stagione di House of the Dragon vedrà il regno spaccarsi: tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

Il cast degli episodi

Nel cast della seconda stagione, composta da otto episodi, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

New-entry nel cast Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne. Già annunciati nei nuovi episodi anche Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.

Che ne pensate dell’amicizia tra Matt Smith e Fabien Frankel, star di House of the Dragon?

Fonte: HBO