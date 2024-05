La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Manca sempre meno al debutto di House of the Dragon 2, la seconda stagione della serie prequel/spin-off de Il trono di spade e sul canale YouTube di Max è arrivata un’interessante featurette utilissima per un rapido “ripasso”.

Si tratta di un video, che trovate nella parte superiore di questa pagina (sono presenti i sottotitoli automatici di YouTube tramite l’apposita funzione), in cui si parla dei Targaryen e dei loro draghi.

House of the Dragon 2, la sinossi

Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade, così il nuovissimo doppio trailer della serie, quello dei Verdi e quello dei Neri, riflette queste due prospettive, in metà divise ma complementari della stessa storia. La seconda stagione di House of the Dragon vedrà il regno spaccarsi: tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

Il cast, fra volti noti e new entry

La stagione 2 di House of the Dragon sarà composta da 8 episodi e nel cast troveremo Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Ci saranno anche alcuni volti nuovi come Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne, poi Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome e Kieran Bew nei panni di Hugh.

